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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 11'inci gün; Burseya'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi (11)

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 18:33 | Son Güncelleme

KİLİS'E 1 ROKET DAHA DÜŞTÜ

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket daha, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki boş bir araziye düşüp patladı. Meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, bölgeye sevk edilen polisler vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı. Kilis'e bugün düşüp patlayan roket sayısı 3'e yükseldi.

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