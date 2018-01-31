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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci gün; çatışmalar sürüyor (6)

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 17:27 | Son Güncelleme

JETLER, ÖCALAN RESMİNİ İMHA ETTİ

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Afrin kentine bağlı Sahra ile Bülbül arasındaki kırsal alanda, beton bölüme boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması'ndaki coğrafi bölümler alanı ile Google Haritalar'da '36.77954505' enlem ve '36.81206886' boylamda net şekilde görülen, Darmık Dağı'nın arka tarafında düşen alandaki Öcalan resmi, öğle saatlerinde, Türk jetleri tarafından hedef alındı. Jetler tarafından art arda sortilerle ateş altına alınan resim, tam isabetle imha edildi. Jetlerin bombalama anında, uçaktan çekilen fotoğraflarda hedefin imha edildiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

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