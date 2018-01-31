'Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci gün; çatışmalar sürüyor (7)

KIRIKHAN'A ROKET ATILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürdüğü Suriye'nin Afrin kentinden PYD/YPG'li teröristlerce atılan roket, akşam saatlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Perişan Mahallesi'ne düştü.
Sınırın sıfır noktasındaki boş bir araziye düşen roketin ardından bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, sınır birlikleri de PYD/YPG'li teröristlerin mevzilerini top atışlarıyla yoğun ateş altına aldı.
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