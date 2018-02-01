'Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci gün; çatışmalar sürüyor (8)

REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Değirmentaşı Mahallesi'ne saat 00.30 sıralarında Suriye tarafından PYD/YPG'li teroristlerin attığı iki roket düştü. Her iki roketin de farklı evlerin bahçelerine düştüğü, ancak birinin patlamadığı öğrenildi. Patlamayan roketin bulunduğu evin bahçesinde güvenlik güçlerince önlem alındı. Diğer roketin patladığı bölgedeki evlerde hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri de olası yeni bir saldırıya karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Güvenlik güçlerinin bölgedeki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.
Murat KİBRİTOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)
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