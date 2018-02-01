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Zeytin Dalı Harekatı'nda 13'üncü gün; 790 terörist öldürüldü (4)

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 18:54 | Son Güncelleme

KİLİS'TE 5 YARALI

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden saat 17.30 sıralarında peş peşe ateşlenen 2 roketten biri Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi bir handaki Erdoğan Aktaş'ın işlettiği restorana, diğeri ise Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde bulunan Vakıf İyigün'e ait eve isabet edip patladı. Patlamalarda evde 1, restoranda ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

VALİ İNCELEME YAPTI

Roketin isabet ettiği restoranda, aralarında gazetecilerin de bulunduğu müşteriler, patlamada yükselen toz bulutu arasında kaldı. Olayın ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da restorana gidip inceleme yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Tekinarslan, 5 kişinin yaralandığını belirterek, "Sivillerin bulunduğu alana PKK'lı teröristlerin fırlattığı roket isabet etti. Basın mensubu arkadaşlarımız da bu sırada restoranda bulunuyormuş. Şu anda yaptığımız araştırmada 4 kişi restoranda yaralandı. İkinci bir roket de bir konuta isabet etti. Orada da 1 kişi yaralandı. Şu anda 5 yaralımız var. Bunlar 15- 20 kilometrelik menzilleri olan roketler. Geliş yerleri, hepsi tespit edildi. Anında karşılık verildi. Bunlar yok edilene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

ROKETLERİN GELDİĞİ BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Kilis'te saldırıların ardından, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, roketlerin atıldığı terör örgütü mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. Terör örgütü mevzilerinin imha edildiği belirtildi.

Hatay'da Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlığa roket düşmesinin ardından, saldırının düzenlendiği Afrin kırsalı, sınır birliklerinden yapılan obüs toplarıyla yoğun ateş altına alındı.

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