Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (4)

KIRIKHAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27) acı haberi memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Kaymakam Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri yetkililerden acı haberi alan bekar Bayram'ın annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram, gözyaşına boğuldu. Şehit haberiyle eve akın eden yakınları, Bayram çiftini teselli etmeye çalıştı. Şehidin 2 katlı evine Türk bayrakları asıldı, evinin önü temizlendi. Şehit Ahmet Bayram'ın cenazesinin yarın Kırıkhan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Ramazan ÇELİK-Cihangir UÇ/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
Nusret'in el hareketini ticarete döktü
TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
Apart daireye fuhuş baskını! Sıra beklerken yakalandılar
Kazada ölen Gamze'nin kedisi kapısından ayrılmıyor
CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum