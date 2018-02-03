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Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (6)

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 18:10 | Son Güncelleme

ŞEHİT SAYISI 3 OLDU Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şehit sayısının 3 olduğu bildirildi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (6)

ŞEHİT SAYISI 3 OLDU
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şehit sayısının 3 olduğu bildirildi. 3'üncü şehidin Afrin kırsalında isabet alan tankın yakınlarındaki bulunan asker olduğu belirtilen açıklamada şöyle dendi:
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tank civarında bulunan 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."
SALDIRI DÜZENLENEN BÖLGE BOMBALANDI
Suriye'nin Afrin kenti kırsalından sınır hattında bulunan karakola düzenlenen saldırının ardından Şeyh Horoz Dağındaki teröristlerin belirlenen mevzileri, karadan ve havadan ateş altına alındı. Türk savaş uçakları ile sınırda konuşlu topçu bataryaları, teröristlerin mevzilerini bombaladı. Ateş altına alınan bölgeden yükselen duman Kilis'ten de görüldü.

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Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (6)

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