Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (7)

ŞEHİT SAYISI 7 OLDU
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Şeyh Horoz bölgesindeki tanka düzenlenen saldırıda şehit olan asker sayısının 5 olduğu bildirildi. Afrin kırsalında çıkan çatışmada 1 asker, karakoldaki nöbet kulesine düzenlenen saldırıda 1 ve tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerle birlikte 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan asker sayısı 7'ye yükselirken açıklamada şöyle denildi:
"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
Nusret'in el hareketini ticarete döktü
TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
Apart daireye fuhuş baskını! Sıra beklerken yakalandılar
Kazada ölen Gamze'nin kedisi kapısından ayrılmıyor
CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum