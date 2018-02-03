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Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (7)

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 20:28 | Son Güncelleme

ŞEHİT SAYISI 7 OLDU Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Şeyh Horoz bölgesindeki tanka düzenlenen saldırıda şehit olan asker sayısının 5 olduğu bildirildi.

ŞEHİT SAYISI 7 OLDU
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Şeyh Horoz bölgesindeki tanka düzenlenen saldırıda şehit olan asker sayısının 5 olduğu bildirildi. Afrin kırsalında çıkan çatışmada 1 asker, karakoldaki nöbet kulesine düzenlenen saldırıda 1 ve tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerle birlikte 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan asker sayısı 7'ye yükselirken açıklamada şöyle denildi:
"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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