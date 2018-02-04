'Zeytin Dalı Harekatı'nda 16'ncı gün; 932 terörist öldürüldü (3)

HATAY'IN 4 İLÇESİNDE DE SÖMESTİR TATİLİ UZATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' sürerken, Kilis'in ardından Hatay'ın sınır ilçeleri olan Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu'da da sömestir tatilinin 1 hafta uzatıldığı belirtildi. Söz konusu ilçelerde ikinci yarıyıl eğitimi, 12 Şubat'ta başlayacak.