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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 16'ncı gün; 932 terörist öldürüldü (4)

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

'3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ' Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 935 olduğu belirtilen açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 04 Şubat 2018 tarihinde 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

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