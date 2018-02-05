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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 17'nci gün; 947 terörist öldürüldü (6)

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 18:58 | Son Güncelleme

TSK: 1 ŞEHİT Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'in Kuri Tepe bölgesinde teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK: 1 ŞEHİT
Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'in Kuri Tepe bölgesinde teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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