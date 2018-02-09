'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı (5)

TSK: İDLİP'TE 5'İNCİ GÖZLEM NOKTASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Genelkurmay Başkanlığı, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib kentindeki Tal Tukan bölgesinde 5'inci gözlem noktası çalışmalarına başlanıldığı açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5’incisi olan 7 nolu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır."
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