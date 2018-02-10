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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 22'nci gün; 1141 terörist öldürüldü (8)

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 22:41 | Son Güncelleme

KONVOY ALKIŞLARLA UĞURLANDI Özel komando birliklerini taşıyan askeri konvoy, sınır birliklerine doğru hareket ederken yolda vatandaşlarca alkışlandı.

KONVOY ALKIŞLARLA UĞURLANDI Özel komando birliklerini taşıyan askeri konvoy, sınır birliklerine doğru hareket ederken yolda vatandaşlarca alkışlandı. Yolda askeri konvoyu gören çevredekiler, alkışladıkları askerlere moral verdi. Öte yandan Afrin'deki operasyonda yaralanan bazı askerler ambulanslarla Kırıkhan ilçesindeki hastanede tedaviye alındı.

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