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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 22'nci gün; 1141 terörist öldürüldü (8)

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 22:42 | Son Güncelleme

4 ŞEHİT, 2 YARALI Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de 4 askerin daha şehit düştüğünü, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

4 ŞEHİT, 2 YARALI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de 4 askerin daha şehit düştüğünü, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 13 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

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