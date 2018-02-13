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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci gün; 1439 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 10:08 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 25 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 50'yi aşkın köy ve belde güvenli hale getirilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.

KİLİS, HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 25 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 50'yi aşkın köy ve belde güvenli hale getirilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.
TSK'nın, Suriye'nin Afrin kentinin, sınır güvenliğini tehdit eden PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerden arındırılması için 20 Ocak'ta başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci güne girildi. 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlayan harekatta, TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, karadan çatışmalarla 50'yi aşkın köy ve beldeyi terör örgütünden arındırdı. Coğrafi yapı ve hava koşulları nedeniyle zaman zaman yavaşlamasına rağmen harekat, TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından derinlik oluşturularak, sürdürülüyor. Ağır kayıplar veren teröristlerin kaybettikleri bölgelere yeniden sızma ve operasyona katılan güvenlik güçlerine saldırı girişiminde bulunduğu harekat kapsamında, sık sık sıcak çatışmalar yaşanıyor. Terör unsurlarının bulunduğu bölgeler de havadan ve karadan ateş altına alınıyor. TSK'ya ait savaş uçakları, havadan; topçu bataryaları ise obüs ve çok namlulu roketatarlarla karadan teröristlerin barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını imha ediyor.
1439 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı'nın son durumuna ilişkin bugün yapılan bilgilendirmede, 70 teröristin kara ve hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Harekatın başlatıldığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu belirtilen açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2018 tarihinde, kara ve hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur" denildi.

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