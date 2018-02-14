HABER

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 26'ncı gün; 1485 terörist öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:32 | Son Güncelleme

KONYA'DAN İLAÇ VE GIDA DESTEĞİ Konyalı esnaf, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na  katılan Mehmetçiğe bir TIR dolusu ilaç ve gıda gönderdi. Konya’daki esnaf tarafından yapılan kampanya ile toplanan malzemelerin bulunduğu TIR, ilçeye geldi.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 26'ncı gün; 1485 terörist öldürüldü (2)

KONYA'DAN İLAÇ VE GIDA DESTEĞİ
Konyalı esnaf, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe bir TIR dolusu ilaç ve gıda gönderdi. Konya’daki esnaf tarafından yapılan kampanya ile toplanan malzemelerin bulunduğu TIR, ilçeye geldi. Burada da kurban kesilip dua edildikten sonra Afrin’e gönderilmek üzere malzemeler Reyhanlı Belediyesi'ne teslim edildi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, teslim aldıkları ilaç ve gıda malzemelerini gönderen Konyalı esnafa teşekkür etti.
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

FOTOĞRAFLI

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 26'ncı gün; 1485 terörist öldürüldü (2)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Engelli çocuklar sanatla buluşuyor

Engelli çocuklar sanatla buluşuyor

İpsala Sınır Kapısı'nda 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi

İtfaiye ekipleri yavru köpeği alevlerin arasından kurtardı

İtfaiye ekipleri yavru köpeği alevlerin arasından kurtardı

Bursa'daki davada karar: Radyocuya tecavüz edildi

Bursa'daki davada karar: Radyocuya tecavüz edildi

Afrin gazisi Özen: Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum

Afrin gazisi Özen: Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum

Cezaevi firarisi silahlı soyguncu yakalandı

Cezaevi firarisi silahlı soyguncu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.