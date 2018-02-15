'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 27'nci gün; 1528 terörist öldürüldü

Hasan KIRMIZITAŞ- Taylan YILDIRIM- Akın ÇELİKTAŞ- İbrahim MAŞE- Hasan DÖNMEZ- Reşit ÇELEBİOĞLU- Mehmet YİRUN- Murat SOLAK- Yılmaz BEZGİN- İdris TİFTİKÇİ- Ferhat DERVİŞOĞLU- HATAY, KİLİS-DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 27 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528'e yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin Afrin kentinin PKKKCKPYD-YPG'li ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırılması amacıyla geçen 20 Ocak'ta, 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 27'nci güne girildi. TUZAKLANAN MAYIN VE PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, karadan çatışmalarla 50'yi aşkın köy ve beldeyi terör örgütünden arındırdı. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekât kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde tuzaklanan mayın ve patlayıcılar da eğitimli köpeklerin de desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak imha ediliyor. Sıcak çatışmaların yaşandığı ve terörist unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alınıyor. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen teröristlerin barınma, karargâh, kontrol ve toplanma alanları, karadan topçu bataryaları ve çok namlulu roketatarlarla, havadan da jetlerin sortileriyle imha ediliyor. 1528 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekâtın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulanan TSK bilgilendirmede şöyle denildi Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivilmasum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde, kara ve hava operasyonları sonucunda 43 PKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. CİNDERES KARADAN BOMBALANIYOR Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesinde bulunan terör örgütü mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip koordinatları ateş destek vasıtalarına bildirildi. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, belirlenen hedefleri fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Vurulan hedeflerden yükselen duman, Reyhanlı'dan da görüldü.