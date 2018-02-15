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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 27'nci gün; 1528 terörist öldürüldü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 18:25 | Son Güncelleme

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ HAVADAN VURULDU Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip, koordinatları Türk Hava Kuvvetleri'ne bildirildi.

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 27'nci gün; 1528 terörist öldürüldü (4)

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ HAVADAN VURULDU
Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip, koordinatları Türk Hava Kuvvetleri'ne bildirildi. Havalanan jetler, belirlenen mevziler ile teröristlerin barınma alanı olarak kullandıkları yerleri havadan ateş altına aldı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgeden yükselen alev ve yoğun duman, Kilis'ten de görüldü.
CİNDERESİ'NDE PATLAMA
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderesi bölgesinde teröristere yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından şarapnel parçalarının isabet etmesiyle askerlerden bazıları yaralandı. Yaralanan askerler bölgeden tahliye edilerek tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

FOTOĞRAFLI

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 27'nci gün; 1528 terörist öldürüldü (4)'Zeytin Dalı Harekatı'nda 27'nci gün; 1528 terörist öldürüldü (4)

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