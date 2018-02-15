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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 27'nci gün; 1528 terörist öldürüldü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 22:18 | Son Güncelleme

TSK: 2 ÇATIŞMADA 7 ASKER YARALANDI Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle girilen 2 ayrı çatışmada 7 asker yaralandı.

TSK: 2 ÇATIŞMADA 7 ASKER YARALANDI
Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle girilen 2 ayrı çatışmada 7 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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