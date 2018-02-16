'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

SU İÇTİKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 2 ÖSO'LU KİLİS'E GETİRİLDİ

Suriye'nin Afrin kendine bağlı Raco beldesi kırsalında su içtikten sonra mide bulantısı ve başdönmesi şikayetleri başgösteren Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 2 mensubu, Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasını getirildi. ÖSO mensupları, buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı. Oksijen ve serum tedavisi uygulanan 2 ÖSO'lunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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