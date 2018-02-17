HABER

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu gün; 1595 terörist öldürüldü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 22:31 | Son Güncelleme

EVİN MUTFAĞINA ROKET DÜŞTÜ Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından fırlatılan 1 roket, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyündeki Sait Çelebi'ye ait eve isabet etti.

EVİN MUTFAĞINA ROKET DÜŞTÜ

Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından fırlatılan 1 roket, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyündeki Sait Çelebi'ye ait eve isabet etti. Tavanından girdiği evin mutfağında patlayan roket hasara yol açtı. 3 kişinin bulunduğu evde yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minibüs uçurumdan uçtu

Minibüs uçurumdan uçtu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

İnşaatın 6'ncı katından kendini boşluğa bırakan genç kız ağır yaralandı

İnşaatın 6'ncı katından kendini boşluğa bırakan genç kız ağır yaralandı

Mühimmat deposunda patlama: 2 polis yaralı

Mühimmat deposunda patlama: 2 polis yaralı

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu gün; 1595 terörist öldürüldü (5)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu gün; 1595 terörist öldürüldü (5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.