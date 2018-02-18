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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 18:00 | Son Güncelleme

DARMIK DAĞI BOMBALANDI Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık Dağı yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (5)

DARMIK DAĞI BOMBALANDI
Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık Dağı yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryalarınca fırtına obüsleri, çok namlulu roketatarlar ve jetlerle ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bombalanan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten de görüldü.

FOTOĞRAFLI

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (5)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (5)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (5)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (5)

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