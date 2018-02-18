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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 19:29 | Son Güncelleme

MÜSAİD'DAN 'BORÇ DEFTERİ SİLME' KAMPANYASI Kilis'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi, Osmanlı döneminde uygulanan 'Maddi durumu iyi olmayanların esnafa borcunu ödeme' geleneğiyle kentteki esnafa yönelik 'Borç defteri silme kampanyası' başlattı.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (7)

MÜSAİD'DAN 'BORÇ DEFTERİ SİLME' KAMPANYASI
Kilis'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi, Osmanlı döneminde uygulanan 'Maddi durumu iyi olmayanların esnafa borcunu ödeme' geleneğiyle kentteki esnafa yönelik 'Borç defteri silme kampanyası' başlattı. MÜSAİD üyeleri, kentteki esnafı ziyaret edip vatandaşların borcunu ödüyor.
MÜSİAD Kilis Şube Başkanı Harun Reşit Badem, amaçlarının Osmanlı geleneği olan 'Zimem' kültürünü yaşatmak olduğunu söyledi. Badem, "İnşallah en uzak yerlere kadar elimizden geldiği kadar ulaşmak istiyoruz. Rabbim bunun devamını getirmeyi bizlere nasip etsin. Suiistimale uğramaması için bir ekip oluşturup altyapısını hazırladık. Şimdilik 3 gün içinde 15 esnafımıza ulaştık. Ekip olarak kısa zamanda çok kişiye ulaşmak istiyoruz." dedi. Esnaf da uygulama için dernek yetkililerine teşekkür etti.

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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (7)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (7)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (7)

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