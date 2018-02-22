'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 34'üncü gün; 1829 terörist öldürüldü (2)

TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ BOMBALANDI
'Zeytin Dalı Harekatı'nın 34'üncü gününde, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Şeyh Horoz bölgesindeki terör örgüt hedefleri, Türk savaş uçakları tarafından ateş altına alındı. Uçakların peş peşe sortileriyle vurulan hedefler imha edildi. Bombalamalar sonrasında bölgeden duman yükseldi. Karadan da zaman zaman fırtına obüsleri, belirlenen hedefleri bombalıyor.
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