'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 34'üncü gün; 1829 terörist öldürüldü (3)

HATAY'IN KARŞISINDAKİ HEDEFLER VURULDU

Hatay'ın Kumlu ilçesinin Suriye sınırında bulunan Akpınar Mahallesi karşısındaki bölge, obüslerle yoğun atışa tutuldu. Hava saldırılarıyla ablukaya alınan ve 2 gün önce teröristlerden kurtarılan Mervane ile Heygece köyü kırsalına obüs atışları yapıldı. İnsansız hava aracı ile saatlerce taranan bölge, ardından obüslerle vuruldu. Terör örgütü mevzilerinin olduğu değerlendirilen bölgeye yapılan atışlar sonucu çıkan dumanlar, Akpınar köyünden de görüldü. Heygece köyünde ise iş makineleri ile silah yüklü araçların bekletildiği görüldü. Aralıklarla insansız hava araçlarınca tespit yapılan bölgede hareketlilik sürüyor.

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