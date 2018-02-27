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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 39'uncu gün; 2 bin 83 terörist etkisiz hale getirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:28 | Son Güncelleme

KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT Kilis'teki sınır birliklerine, topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.

KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT Kilis'teki sınır birliklerine, topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri alınarak, sınır hattındaki karakollara gönderildi.

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