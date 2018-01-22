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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (11)

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 23:09 | Son Güncelleme 9 saat önce

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde 1 asker şehit oldu. Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Zeytin Dalı' Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP (DHA)

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