HABER

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (6)

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

CEYLANPINAR'A ATEŞ AÇAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin Rasulayn kentinde, sınır hattına yakın noktada bulunan ve çatısında terör örgütünü temsil eden bez parçası dalgalanan binadaki keskin nişancı teröristin açtığı ateşle, görevli Türk askerinin yaralanmasının ardından sınır hattına çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri, zırhlı aracın üzerindeki uçaksavarla binayı ateş altına aldı. Ekiplerin ateş altına aldığı binadaki terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Bu arada, açılan taciz ateşi sonrası belediye hoparlörlerinden vatandaşların olası yaralanmalara karşı sınır hattından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek

PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Giresun'da ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Giresun'da ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.