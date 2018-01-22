Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (8)

AFRİN İLE İLGİLİ PANKART AÇAN 2 HDP'Lİ GÖZALTINDA

Gaziantep'te, HDP Şehitkamil İlçe Başkanlığında Afrin'e yönelik harekatla ilgili basın açıklaması düzenlendi. Açıklamanın ardından parti binası dışına çıkan ve pankart açan A.D. ve H.E. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.