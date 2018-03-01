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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 41'inci gün; 2 bin 222 terörist etkisiz hale getirildi (8)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:24 | Son Güncelleme

AFRİN KIRSALINDA ÇATIŞMA; ŞEHİT VE YARALILAR VAR Suriye'nin Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

AFRİN KIRSALINDA ÇATIŞMA; ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Suriye'nin Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler, tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı. Çatışmanın ardından bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, sınırdaki konuşlu birlikler de teröristlerin geçiş güzergahlarını çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

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