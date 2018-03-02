'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi (3)

SINIRA TANK VE ASKER SEVKİYATI

Gaziantep'te konuşlu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Suriye sınırındaki kentlere, tank ve askeri personel sevkiyatı yapıldı. Gaziantep'ten gönderilen TIR'lara yüklü 4 tank ve askerleri taşıyan 3 midibüs, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Tank ve obüslerin Kilis ve Hatay'da Suriye sınırında konuşlanacakları belirtildi.

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