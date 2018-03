'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi (5)

GENELKURMAY BAŞKANI VE KUVVET KOMUTANLARI SINIRDA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Kilis ve Hatay'da incelemelerde bulundu.

Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin birliği olan 2'nci Jandarma Komando Tugayı'na gidip burada başsağlığında bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, ardından çatışmalarda yaralanan askerleri Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Orgeneral Akar ve komutanlar, yaralı askerlere geçmiş olsun dileklerini iletip, bir süre sohbet etti. Komutanlar, son olarak 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret edip, başarılarından dolayı askerleri tebrik etti.

'HER TÜRLÜ TEHDİT, KARARLILIKLA YOK EDİLECEK'

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar'ın şunları söylediği belirtildi:

"Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edileceğini, bu kapsamda şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, teröristler ile bunlara destek veren güç merkezlerinin mutlaka hüsrana uğratılacağını, harekât esnasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra edildiğini, harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığını, sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlandığını, harekâtın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeye başladıklarını, gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini ifade etmiş, son olarak 4’üncü Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarılarından dolayı Tugay Komutanı başta olmak üzere Tugay mensuplarını takdir ve tebrik etmiş, personele hitabının ardından icra edilen tören, Komando Andının topluca okunması ile sona ermiştir. Orgeneral Akar bu vesile ile Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulunmuştur."