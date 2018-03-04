'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (7)

FIRTINA OBÜSLERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU
'Zeytin Dalı Harekâtı’nın 44'üncü gününde, Kilis sınırında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Fırtına obüsleri ile Afrin kırsalındaki terör hedeflerini ateş altına aldı. Birbiri ardına ateşlenen obüs topları ile Raco bölgesi çevresindeki teröristlere ait mevziler ve kaçış yolları vuruldu. Bu arada Kilis sınırındaki askeri birliklerinde takviye zırhlı iş makineleri getirildi.
FOTOĞRAFLI
Londra'da patlama! Siren sesleri yükseliyor
Ankara'da 'Kadınlar Günü' açıklamasına sert müdahale: Gözaltılar var
Afrin'den son dakika gelişmesi! Fotoğraflar az önce geldi
Barzani rest çekti: Çekilmeyeceğiz!
Anaokulunda tepki çeken görüntüler
Babadan kan donduran itiraf
Feyzioğlu’ndan, cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa programı iptal
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum