'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (Ek)

FIRTINA OBÜSLERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU
'Zeytin Dalı Harekâtı’nın 44'üncü gününde, Kilis sınırında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Fırtına obüsleri ile Afrin kırsalındaki terör hedeflerini ateş altına aldı. Birbiri ardına ateşlenen obüs topları ile Raco bölgesi çevresindeki teröristlere ait mevziler ve kaçış yolları vuruldu. Bu arada Kilis sınırındaki askeri birliklerinde takviye zırhlı iş makineleri getirildi.
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