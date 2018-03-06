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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı gün; 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

2 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'e bağlı Tal Hamo ve Matinli köyleri de teröristlerden temizlendi.

2 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'e bağlı Tal Hamo ve Matinli köyleri de teröristlerden temizlendi. TSK ve ÖSO unsurları, kontrolü ele geçirdikleri köylerde tuzaklanan patlayıcıları imha etmek için çalışma başlattı.

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