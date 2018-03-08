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Zeytin Dalı Harekâtı'nda 48'inci gün; 3 bin 55 terörist etkisiz hale getirildi (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 20:07 | Son Güncelleme

TSK: CİNDERES KONTROL ALTINA ALINDI Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes Beldesi, gün boyu devam eden çatışmaların ardından teröristlerden temizlenip, tamamen kontrol altına alındı.

TSK: CİNDERES KONTROL ALTINA ALINDI
Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes Beldesi, gün boyu devam eden çatışmaların ardından teröristlerden temizlenip, tamamen kontrol altına alındı. Türk askerleri, Cinderes merkezine Türk bayrağı dikti. Genelkurmay Başkanlığı da Cinderes'in kontrol altına alındığını açıkladı.

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