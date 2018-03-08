Zeytin Dalı Harekâtı'nda 48'inci gün; 3 bin 55 terörist etkisiz hale getirildi (7)

TSK: CİNDERES KONTROL ALTINA ALINDI
Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes Beldesi, gün boyu devam eden çatışmaların ardından teröristlerden temizlenip, tamamen kontrol altına alındı. Türk askerleri, Cinderes merkezine Türk bayrağı dikti. Genelkurmay Başkanlığı da Cinderes'in kontrol altına alındığını açıkladı.
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