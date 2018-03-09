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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (10)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

REYHANLI'YA ASKERİ SEVKİYAT Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (10)

REYHANLI'YA ASKERİ SEVKİYAT
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor. 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan birliklere takviye amacıyla ilçeye gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, sınırdaki karakollara yönlendirildi.

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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (10)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (10)

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