'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (8)

KAFER SAFRA DA ÖZGÜRLEŞTİ

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO, Cinderes'in Afrin'in güzergahındaki Kafer Safra köyünü de teröristlerden temizleyip özgürleştirdi.

REYHANLI'DA OBÜS HAREKETLİLİĞİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin sınıra sıfır noktasında obüs hareketliliği yaşandı. Zaman zaman yaşanan atışların ardından sınır duvarları civarında beliren obüs ve askeri kamyonlar, açılan özel yoldan ilerlediği görüldü.

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