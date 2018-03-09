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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (8)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 18:28 | Son Güncelleme

KAFER SAFRA DA ÖZGÜRLEŞTİ 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO, Cinderes'in Afrin'in güzergahındaki Kafer Safra köyünü de teröristlerden temizleyip özgürleştirdi.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (8)

KAFER SAFRA DA ÖZGÜRLEŞTİ
'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO, Cinderes'in Afrin'in güzergahındaki Kafer Safra köyünü de teröristlerden temizleyip özgürleştirdi.
REYHANLI'DA OBÜS HAREKETLİLİĞİ
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin sınıra sıfır noktasında obüs hareketliliği yaşandı. Zaman zaman yaşanan atışların ardından sınır duvarları civarında beliren obüs ve askeri kamyonlar, açılan özel yoldan ilerlediği görüldü.

FOTOĞRAFLI

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (8)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (8)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (8)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (8)

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