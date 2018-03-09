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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (9)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 22:08 | Son Güncelleme

İNAB KÖYÜ DE TERÖRDEN TEMİZLENDİ 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin kırsalındaki İnab köyünü de teröristlerden arındırdı.

İNAB KÖYÜ DE TERÖRDEN TEMİZLENDİ
'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin kırsalındaki İnab köyünü de teröristlerden arındırdı. Öğleden sonra başlayan çatışmaların ardından köye giren TSK ve ÖSO birlikleri burayı da terör unsurlarından arındırarak özgürleştirdi.

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