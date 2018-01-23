'Zeytin Dalı Harekatı'nda 4'üncü gün; Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor (8)

REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ

Afrin bölgesindeki terör örgütleri tarafından atılan 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki boş araziye düştü. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Roketlerin düştüğü zeytinlik alanda inceleme yapılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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