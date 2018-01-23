Zeytin Dalı Harekatı'nda 4'üncü gün; Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor (9)

Kilis'ten harekâtın sürdüğü Suriye'nin Afrin bölgesine araç ve personel sevkiyatı da devam ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan son olarak zırhlı ve uzun kollu iş makinesi ile personel taşıyıcı Azez'e gönderildi.

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis'te Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya isabet etti. Binanın çatı kısmına isabet eden roket nedeniyle binada yaşayan iki aile kendilerini dışarı attı. Roketin patlaması sonucu binada hasar oluşurken, evin önünde bulunan bir araç da zarar gördü. Bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı patlama sonrası evinde hasar oluşan Feyziye Kılıçoğlu, gözyaşı döküp, "Eliniz ayağınız kırılsın" diyerek teröristlere tepki gösterdi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da olay yerine gelerek aileyi teselli etti.

MERSİN'DEKİ SURİYELİLER HAREKÂTA KATILMAK İSTEDİ

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen yüzlerce Suriyeli, TSK'nın Afrin harekâtına gönüllü katılmak için merkez Akdeniz ilçesindeki askerlik şubesi başkanlığına başvurdu. Askerlik şubesi önünde Türk ve Suriye bayrakları açarak tekbir getiren Suriyeliler, 'Bizi de askere gönderin', ‘Anca beraber, kanca beraber' diye Arapça ve Türkçe sloganlar attı.

Askerlik şubesine bir grup destekçisi ile birlikte gelen Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Rafi Ukla Raco ise Türk devletine ve halkına, kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Aşiret başkanları olarak Türk ordusunun Afrin'de düzenlediği operasyonu desteklediklerini kaydeden Raco, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte bölgenin teröristlerden temizleneceğini dile getirdi. Kendi çocuklarının da bu harekâta destek vermek için cephede olduğunu vurgulayan Raco, tüm Suriye halkını TSK'nın Afrin operasyonuna destek vermeye çağırdı.

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