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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 50'nci gün; 3 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

2 KÖY DAHA KONROL ALTINDA 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in Tellef ve Solaklı köylerini de çatışmalar sonucu teröristlerden temizledi.

2 KÖY DAHA KONROL ALTINDA
'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in Tellef ve Solaklı köylerini de çatışmalar sonucu teröristlerden temizledi.

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