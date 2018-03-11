Zeytin Dalı Harekâtı'nda 51'inci gün; 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi (3)

BOCİTE DAĞI VE 8 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 51'inci gününde, Bocite Dağı ile Hocamali, Çançanlı, Solaklı, Küçük Çakmak, Kafer Betre, Kıble, Andırıye ve Koçaka köylerini de teröristlerden arındırdı. Harekât kapsamında bugün Bableit Havaalanı, Bocite Dağı ve toplam 16 köy, terör örgütlerinden temizlenmiş oldu.