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Zeytin Dalı Harekâtı'nda 51'inci gün; 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 18:49 | Son Güncelleme

SINIRA ASKERİ ARAÇ TAKVİYESİ Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı'nın 51’nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 51'inci gün; 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi (4)

SINIRA ASKERİ ARAÇ TAKVİYESİ
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı'nın 51’nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü. Çeşitli kentlerden Kilis’e gönderilen 40 araçlık askeri konvoy, akşam saatlerinde kente ulaştı. Sınır kapısına konuşlanan askeri araçların, daha sonra operasyon bölgesine gönderileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 51'inci gün; 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi (4)Zeytin Dalı Harekâtı'nda 51'inci gün; 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi (4)

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