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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 53'üncü gün; 3 bin 393 terörist etkisiz hale getirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

AFRİN'İN 5 KÖYÜ DAHA ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, Afrin'in Mağaracık, Dermeşkanlı, Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köyleri teröristlerden temizlendi.

AFRİN'İN 5 KÖYÜ DAHA ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ
TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, Afrin'in Mağaracık, Dermeşkanlı, Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köyleri teröristlerden temizlendi.

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