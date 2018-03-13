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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 53'üncü gün; 3 bin 393 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

 TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 393 oldu.

HATAY, KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 393 oldu.
TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 53'üncü güne girildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 393 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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