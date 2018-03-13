'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 53'üncü gün; 3 bin 393 terörist etkisiz hale getirildi (4)

3 KÖY VE TERÖRİST KAMPI KONTROL ALTINDA
TSK ve ÖSO tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 53'üncü gününde; Şeyh Hadid beldesi güzergâhındaki Kılla ve Durmuşkanlı köyleri, Şeran beldesi güzergâhındaki Meşmuş köyü ile teröristlerin kullandığı bir kamp, çatışmalar sonucu ele geçirdi. Bugün ele geçirilen bölge sayısı bu 3 köy ile birlikte 9 oldu.
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