HABER

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 53'üncü gün; 3 bin 393 terörist etkisiz hale getirildi (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:16 | Son Güncelleme

3 KÖY VE TERÖRİST KAMPI KONTROL ALTINDA TSK ve ÖSO tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 53'üncü gününde; Şeyh Hadid beldesi güzergâhındaki Kılla ve Durmuşkanlı köyleri, Şeran beldesi güzergâhındaki Meşmuş köyü ile teröristlerin kullandığı bir kamp, çatışmalar sonucu ele geçirdi.

3 KÖY VE TERÖRİST KAMPI KONTROL ALTINDA
TSK ve ÖSO tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 53'üncü gününde; Şeyh Hadid beldesi güzergâhındaki Kılla ve Durmuşkanlı köyleri, Şeran beldesi güzergâhındaki Meşmuş köyü ile teröristlerin kullandığı bir kamp, çatışmalar sonucu ele geçirdi. Bugün ele geçirilen bölge sayısı bu 3 köy ile birlikte 9 oldu.

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Silahla yaralama olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Silahla yaralama olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.