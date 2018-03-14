'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 54'üncü gün; 3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ASKERİ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SEVKİYATI Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde düzenlenecek meskun mahal operasyonlarına destek amacıyla Kilis'e, askeri araç ve iş makineleri sevk edildi. Çeşitli birliklerden sevk edilen ve öğle saatlerinden Kilis'e ulaşan askeri konvoy, sınıra yönlendirildi.