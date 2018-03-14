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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 54'üncü gün; 3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

8 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi.

8 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi.

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