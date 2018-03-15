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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 55'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

 TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 55'inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 524 oldu.

HATAY-KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 55'inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 524 oldu.
TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 55'inci güne girildi.
Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri 80'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 524 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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